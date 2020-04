Texas: Trasladan a un infante al hospital con múltiples heridas de bala

HOUSTON – Un infante que sufrió múltiples heridas de bala fue trasladado a un hospital el martes por la madrugada, según informó la Policía de Houston.

El tiroteo fue reportado a eso de las 2 a.m. en una residencia ubicada en la cuadra 10300 de la calle Envoy.

Shooting: Infant was brought to an area hospital with gun shot wounds. Infant is in stable condition. Investigation is on going. #hounews

