Tras perder su trabajo por COVID-19 una artista hispana de Houston dibujó a Bad Bunny y el cantante le ofreció $5,000 dólares por la obra

HOUSTON – Una artista de Houston captó la atención de unos de los más reconocidos reggaetoneros del momento con su obra de arte.

La ex alumna de la preparatoria Carver High School del Distrito Aldine decidió hacer una pintura haciéndole tributo al artista latino Bad Bunny y para su sorpresa el cantante no solamente la vio, sino que también le mandó un reconocimiento especial a la joven.

Por los efectos de la pandemia, Cynthia Coronado, 22 años, perdió su empleo y con todo el tiempo libre se enfocó más en su arte y su propio negocio.

También trabajó con mayor eficiencia en las redes sociales, sus esfuerzos están dando buenos resultados.

Just giving y’all a little bit on an update! 🤗 pic.twitter.com/TX1zhBiJlv

Coronado es una se de las miles y miles de seguidoras de Bad Bunny en Twitter, y decidió pintar una imagen de una de las fotos que compartió en su cuenta el cantante.

En el tuit, Bad Bunny aparece en la foto relajado bajo el sol con unas gafas de corazoncitos.

La artista recreó la foto en su pintura y la compartió con Bad Bunny en Twitter algunas fotos de la pintura. La respuesta fue extraordinaria.

Bad Bunny compartió las fotos de la pintura y el teléfono de Coronado comenzó a explotar con notificaciones. Una de ellas era de Bad Bunny ofreciendo $5,000 dólares por la obra de arte.

Coronado primero compartió su obra el 13 de abril y hasta el lunes ya casi alcanzaba 100,000 likes.

Finally finished my painting! I hope y’all like and hopefully he gets to see it! @sanbenito ojalá que te guste! ☺️#YHLQMDLG pic.twitter.com/smyi4ovsju

— Cynthia Coronado (@CynthiasCanvas) April 13, 2020