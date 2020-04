UFC recibe otro duro golpe, la campeona Amanda Nunes dice “no” al evento del 9 de mayo

La peleadora brasileña ha sido dominante, derrotó a Ronda Rousey, Cris Cyborg y Holly Holm

Cuando todo parece marchar bien para UFC y Dana White, aparece un nuevo obstáculo, pues Amanda Nunes, campeona mundial gallo y pluma, se bajó de la cartelera programada para el 9 de mayo, alegando que no había realizado un campamento adecuado para subir al octágono.

“No pelearé el 9 de mayo. Competiré, pero no sé todavía cuándo. Quizá este no sea el mejor momento para pelear”, aseguró la monarca brasileña, quien es una de las cartas más fuertes en la división femenil, a la cadena CBS Sports

“Dejemos que pase el coronavirus, que pase un poco para que, al menos, pueda hacer un campamento completo. Puede que sea en junio, veremos lo que pasa. Lo que es seguro es que no pelearé el 9 de mayo”, agregó Nunes.

Amanda expondría su cetro pluma ante Felicia Spencer en la cartelera de UFC 250 que se realizaría en su natal Brasil; sin embargo, la contingencia por el coronavirus echó abajo esa posibilidad y se reprogramó para el 9 de mayo, en una velada donde en teoría que expondrían tres títulos.