Un muerto es candidato Demócrata en Queens; otro ni siquiera sabía que estaba postulado

Luke Gasparre, héroe de la 2da Guerra Mundial y ex empleado de los NY Mets, es un candidato con perfil perfecto al “Democratic County Committee” en Queens.

El único problema es que murió hace más de dos meses, el 13 de febrero, a los 95 años.

Gasparre y su hijo homónimo -Luke Gasparre Jr-. están postulados para ese puesto voluntario del partido Demócrata, a cargo de representar a unos pocos bloques de votantes.

Los Gasparres fueron nominados por el liderazgo del Partido Demócrata en Queens, y el más joven de ellos dice que ni siquiera lo sabía.

Gasparre padre ya había servido anteriormente en el Comité del condado, y tras su muerte aparentemente nadie detuvo su nominación para continuar en el cargo.

A diferencia de su padre, que era un ardiente voluntario para su club político local, Gasparre Jr. no estaba familiarizado con el puesto. “Nunca había oído hablar de eso antes. ¿Quién me puso allí?” le dijo a Queens Chronicle.

Hace dos años, The New York Times arrojó una luz sobre el fenómeno de los líderes del condado que postulan candidatos para el cargo sin su consentimiento.

La investigación sugirió que los líderes del Partido Demócrata del Condado de Queens pueden presentar candidatos sin su conocimiento como una forma de mantener el control.

En este caso, Carol Scarano, la líder del distrito que nominó a los Gasparres, dijo que su nominación de una persona muerta y su falta de comunicación con su hijo fueron errores.

“Si nos equivocamos en uno o algo así, lo siento, pero no sé cómo fue eso, honestamente”, se excusó.

Una publicación en Facebook del grupo de Scarano muestra que los miembros sabían que el veterano había muerto el 13 de febrero. Para el 25 de febrero, cuando comenzó oficialmente el período de petición, Scarano no había hecho ningún esfuerzo para sacarlo de la boleta electoral.

La confusión sobre las candidaturas de los Gasparres parece provenir de la desorganización dentro del proceso de nominación del Partido Demócrata del Condado.

“Tratamos de hablar con la mayoría de las personas”, dijo Scarano sobre sus esfuerzos por preguntar a los miembros de la comunidad si quieren postularse antes de que su organización los nomine.

“Es un sistema realmente denso y, por supuesto, todo este sistema está diseñado deliberadamente para ser denso y confuso”, dijo Peter Beadle, miembro de “Queens County Committee for All”, grupo dedicado a hacer que el proceso electoral sea más transparente.

“A medida que aprendes más sobre cómo funcionan estos sistemas, de repente tienes un poder que otras personas no tienen”, ironizó.

