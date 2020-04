Una mascota robada en San Francisco por la que ofrecían $7,000 apareció en un refugio de L.A.

La historia de este pastor australiano miniatura que se extravió en San Francisco hace cuatro meses pareciera ser posible solo en una película de Hollywood.

La mascota de cinco años habría sido robada en diciembre a las afueras de una tienda del área de la Bahía y apareciera cuatro meses después Los Ángeles.

En su momento la dueña del pastor australiano, identificada como Emilie Talermo, habría ofrecido $7,000 de recompensa en un sitio web destinado a la búsqueda de su mascota.

REUNITED ❤🐶 Watch the moment Jackson the dog was reunited with this owner after being stolen four months ago in San Francisco. https://t.co/8pHtStrIF0 pic.twitter.com/ITRqvVW1Gz

— KRON4 News (@kron4news) April 21, 2020