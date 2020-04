Vestido de mujer, Sebastián Rulli arrasa en Tik Tok con divertida parodia

El protagonista de “El Dragón” ha revelado una faceta que en poco tiempo enamoró a millones de personas

Durante la cuarentena, Sebastián Rulli ha logrado convertirse en toda una sensación de la aplicación Tik Tok, en comparte divertidos videos.

Además de realizar ediciones y coreografías junto a su novia, Angelique Voyer, el galán de telenovelas recurrió nuevamente a la famosa red social para compartir un cómico video que en su momento se hizo viral.

Con una imitación de la entrevista que se hiciera famosa hace varios meses en la que, una mujer fue entrevistada y confundieron su sobre peso con un embarazo, “No, no estoy embarazada… es panza normal“; el argentino desató las risas de sus seguidores.

“¡Alguien ha creado una cuenta de tik tok y se hace pasar por mí para destruir mi carrera! Si Miguel Garza lo encuentra no me hago responsable. ¡NO ME SIGAN AHÍ!“, fue el texto con el que describió el video en el que se le ve caracterizado como mujer y que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y 20 mil comentarios en su cuenta de Instagram.

En esta ocasión estuvo acompañado de su novia, con quien realizó una complicada coreografía, con la que a pocas horas de su publicación está por llegar a los 2 millones de reproducciones.