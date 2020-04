VIDEO: Anciano dormía con foto de su esposa fallecida. Inesperado regalo le hace romper a llorar

Un veterano de guerra británico de 94 años no pudo evitar romper a llorar cuando recibió un regalo conmovedor de la joven que lo cuida en el hogar en el que vive. El hombre, que cada noche duerme con una foto de su difunta esposa en sus manos, recibió un almohadón con la imagen de su mujer impresa en él. Y se emocionó hasta lo más profundo.

Ken Benbow es el nombre de este viudo de la ciudad de Preston, que estuvo casado con Ada durante 71 años. Desde que ella murió, en agosto del año pasado, a los 93 años, el viudo se fue a vivir a una casa para adultos mayores, donde conoció a Kia Kobin, una de sus cuidadoras, de tan solo 17 años, que fue la que le dio su regalo sorpresa.

“Le traigo un regalo” le dijo Kia al hombre que estaba sentado en un sillón. La secuencia quedó grabada en un video reproducido por varias cadenas británicas y viralizado en redes. “¿Qué es, querida?”, pregunta el anciano.

En la imagen se observa que cuando la joven le entrega el almohadón, Benbow parece no comprender de qué se trata, hasta que observa el rostro de Ada impreso en una cara del cojín, se asombra, lo abraza con fuerza y comienza a llorar. Finalmente, la joven que le entregó el obsequio se acerca y lo abraza, también emocionada.

A care worker gives 94-year-old Ken Benbow a cushion with his late wife's picture on it.

After losing his wife last year, he would often take a photo of her to bed with him at a care home in Preston.

