Video: Ninel Conde demanda a Giovanni Medina por negarle ver a su hijo

La cantante también aseguró que recibió violencia por parte de su expareja

Ninel Conde levantó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de su ex Giovanni Medina, luego de que éste le ha negado ver a su hijo por casi dos meses.

De acuerdo con la versión de Conde, el 12 de marzo, el ex de la bailarina se llevó de manera arbitraria, al pequeño Emmanuel, de 6 años de edad.

Según dijo la actriz, la acción de Medina es debido a que ella no quiere retomar la relación amorosa.

“No había tomado esta decisión porque yo siempre trato de escoger el camino de la paz, tenemos un convenio que se firmó, pero no se alcanzó a meter al juzgado por lo del Covid-19 y por ciertas cosas privadas.

“Realmente es una situación desesperante porque yo no sé quién se cree, si se cree un juez para determinar que mientras esté la contingencia no me va a dejar tener al niño, como me lo dijo, o si se crea doctor para saber qué es lo mejor para el niño“, afirmó Conde en entrevista.

El “Bombón Asesino” comentó que intentó recuperar a su familia, por eso optó por volver con Medina el año pasado, sin embargo, no funcionó, especialmente por la violencia que vivió como mujer.

“Gio, el mentiroso Medina, se te acabó tu… cortina de humo porque Emmanuel es el que importa, y volvemos a estar en esto de nuevo; intenté por todos los lados llegar a un acuerdo, pero desgraciadamente fue muy noble al intentar recuperar a una familia que ya estaba perdida.

“Lo hice por mi hijo, porque yo fui la primera en recibir violencia como mujer, en algún momento la contaré para que sirva como ejemplo para muchas que viven lo mismo”, expresó.

A pesar de las intimidaciones recibidas, de los chantajes que supuestamente hace Medina a Conde de que tiene contactos en el Gobierno para beneficiarlo e incluso de los delitos que recientemente está cometiendo, según dijo el abogado de Ninel, Alonso Beceiro, ambos buscan un bien común para el bienestar del menor.

“La idea siempre, en este tipo de asuntos, es conciliar porque el más afectado es el menor. Buscar que lleguen a un acuerdo mutuo los involucrados para que el pequeño pueda convivir con su papá, pero que entienda también que, a esta edad, la figura materna es esencial.

“No buscamos sanciones penales para nadie, sino que se llegue a un arreglo para que el niño salga beneficiado“, aseveró el abogado.