Wayne Rooney sobre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: “Uno es asesino y el otro te tortura antes de matarte”

Para Wayne Rooney, los dos mejores futbolistas de la actualidad son asesinos del campo, sólo que uno mata sin miramientos y el otro hace sufrir primero, así describió a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en su columna semanal del Sunday Times.

“Ronaldo es despiadado en el área, un asesino. Pero Messi te tortura antes de matarte. Con Messi tienes la impresión de que siempre se está divirtiendo. Los dos, Cristiano y él, han cambiado completamente el juego en términos de números goleadores y no creo que nadie los vaya a igualar”, explicó.

Además de describirlos de esta singular forma, “El Jabalí” también reveló cuál de los dos astros considera que es mejor.

“A pesar de mi amistad con Cristiano, iría con Messi. Y es por la misma razón por la que me encantaba ver a Xavi (Hernández) y a (Paul) Scholes. Es esa calma, no recuerdo a Messi golpeando la pelota tan fuerte como podía. Simplemente la hace rodar, lo hace muy fácil”, confesó.

Wayne Rooney gives his vote in the Messi and Ronaldo debate 👀 pic.twitter.com/KZQrLzlIn5

— ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2020