¿Y mi dinero? Aficionados demandan a los equipos de Ligas Mayores por no obtener reembolsos

Aficionados al béisbol de Ligas Mayores y que ya habían comprado sus boletos para la temporada 2020, entablaron una demanda en contra de las 30 organizaciones del circuito, luego de que se les negara su reembolso ante el paro indefinido de actividades en el béisbol profesional a causa de la crisis del coronavirus.

Esto, debido a que oficialmente ningún partido ha sido cancelado, por lo que la condición actual de los compromisos de los clubes en Grandes Ligas es de “pospuesto”, lo cual luce como una estrategia para dilatar los reembolsos a los aficionados que lo soliciten, aunque la realidad es que la posibilidad de que se juegue algún partido correspondiente a la temporada 2020 en los estadios de los equipos y abierto al público, es prácticamente nula.

The lawsuit against MLB and partners seeks class action certification and demands refund of ticket costs and ancillary fees for games that have not been played. https://t.co/UU59heT1qF

— Los Angeles Times (@latimes) April 21, 2020