A ocho meses de la muerte de Dante, Ferdinando Valencia lo sigue llorando: “Nunca le reproché a Dios”

El actor dijo tajante que no acudirá a un psicólogo

Han pasado ocho meses, pero no hay tiempo suficiente en la vida para superar la muerte de un hijo. Así lo constata Ferdinando Valencia, quien todavía llora la partida de su hijo Dante.

“Por supuesto. Hay momentos en los que me duele, no me flagelo nunca, pero han pasado muchas cosas”, expresó el actor en entrevista con TVyNovelas.

Acompañado por su esposa Brenda Kellerman y su hijo Tadeo, Ferdinando es asaltado frecuentemente por el dolor, pero no piensa recurrir a un profesional.

“No, no lo he hecho y no lo voy a hacer (acudir a un psicólogo). Considero que la principal sanación la tengo en mi propia casa, con su hermanito, con Tadeo, y con Brenda, que es un aliento y me da muchas alegrías todos los días”.

“Nunca le reproché a Dios, ni antes ni en ese momento ni después. Dios fue lo único que me permitió encontrar paz, y estoy seguro de que muchas personas se pelean con él y con Dios nos puedes pelearte. Sus decisiones son por algo, y el solo hecho de poner en sus manos tus problemas nos ayuda mucho mental y espiritualmente a sentir calma, pese a que estemos pasando por un proceso devastador”, explicó.

Ferdinando confesó que no solo fue lo moral, sino que también tuvo afectaciones en lo económico, aunque son las que menos le preocupan.

Junto a su familia y el apoyo del público, los Valencia Kellerman intentan seguir adelante.

