¡Anahí lo hace de nuevo!: enchiladas con pollito orgánico

Anahí parece haber disfrutado de su arrollador éxito en las redes sociales haciéndose viral gracias a sus enfrijoladas que levantaron revuelo con miles de reacciones que se burlaban o indignaban por “destrozar” uno de los platillos clásicos de la cocina mexicana.

Luego de las críticas por usar tortillas frías que no eran de maíz, frijoles sin condimento hechos agua y suplir el queso por tofu. La actriz conocida por su papel de Mía Colucci en la telenovela mexicana RBD amenazó con volver con más recetas, ¡y lo hizo!

No me puedo esperar 🤘🏽🍏 https://t.co/yJSlnaiRG0

La también cantante compartó un video donde enseña a preparar enchiladas con salsa roja en tres minutos. Solo que en lugar de tortillas de maíz, son de lechuga. Están cubiertas con salsa roja, “pollito orgánico” y jocoque, además de “quesito” si comes lácteos.

Que creen ??? Les tengo otra !! 🙌🏻🙌🏻( También es video viejo. ) “Si no comes lácteos no le pongas nada” 😂😂😂 Pus ya … pic.twitter.com/vJgzRgjRbX

— Anahi (@Anahi) April 22, 2020