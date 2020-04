Las mejores y peores reacciones a las #enfrijoladas de Anahí que “ofenden” la gastronomía mexicana

Anahí se volvió tendencia gracias a sus enfrijoladas, generó un gran revuelo por la manera en la que destrozó la forma de preparar un platillo tan sencillo y tradicional de la cocina mexicana.

¿Qué hizo? doblar las tortillas y verter los frijoles. Hasta allí no puede haber nada grave, solo que le faltó pasar las tortillas por aceite o al menos calentarlas. Eso no fue lo más criticado, más que el método, fueron los ingredientes.

Tortillas frías, que se quiebran al doblarse; tortillas de nopal (que la actriz considera son más sanas); frijoles “aguados”, solo hervidos y molidos sin ningún condimento (ni siquiera sal) y además ¡con tofú! en lugar de queso.

El video fue grabado a finales del año pasado, paso sin pena de gloria; pero durante este confinamiento por el coronavirus en la búsqueda de recetas de cocina, surgió esta joya que a más de uno le quito el antojo.

Se desbordaron sinfín de reacciones con humor, sarcasmo y hasta indignación por considerar que era un insulto a la cultura gastronómica de México.

“Claro no fue la obra de Frida Khalo o los murales de Diego Rivera ni la poesía de Octavio Paz lo que representa la cultura Mexicana . Son una enfrijoladas con tortilla de nopal discúlpame por no entenderlo”, escribió el reconocido chef Benito Molina.

Benito también le informó a Anahí que las tortillas de maíz también son muy saludables y que el tofu no tiene nada de mexicano. A lo que la artista respondió que lo admira y se excusó diciendo que eran sus raros antojos de embarazada.

Claro no fue la obra de Frida Khalo o los murales de Diego Rivera ni la poesía de Octavio Paz lo que representa la cultura Mexicana . Son una enfrijoladas con tortilla de nopal discúlpame por no entenderlo 😘 https://t.co/UL9jRIX51V

Aaayy soy fan del chef Benito y su esposa ! Me encantaba su programa ! Abusé con el tofu verdad ? 😂😂Bueno en mi defensa estaba embarazada , se me antojaban cosas muy raras ?? Jaaaaa ok no. 🙈

— Anahi (@Anahi) April 21, 2020