Con vacuna o sin público, las costosas alternativas que enfrentan los Juegos Olímpicos de Tokio

Aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio un año respecto a su fecha original a causa de la pandemia del coronavirus puede no ser suficiente para la realización de la justa abierta al público mientras no se desarrolle una vacuna que pueda garantizar la salud de los visitantes a la capital japonesa en el verano de 2021.

“Para ser sincero, no creo se celebren el año que viene”, adelantó el Kentaro Iwata, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Kobe. “Para realizar las Olimpiadas se necesitan dos condiciones; una, controlar COVID-19 en Japón, y controlar COVID-19 en todas partes”, explicó el especialista.

“Soy muy pesimista, a menos que se celebren en un entorno totalmente distinto al que estamos acostumbrados, como la ausencia de público o una participación muy limitada”, comentó Iwata, quien destacó que la naturaleza de los Juegos Olímpicos es la que menos ayuda a la contención del COVID-19.

