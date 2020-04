Ikea comparte su famosa receta de albóndigas suecas

El confinamiento ha provocado que extrañemos la comida de nuestros restaurantes y cafeterías favoritas, que los antojos sean cada vez más frecuentes y también que florezcan los deseos de cocinar. Cocinamos las recetas tradicionales y nos atrevemos experimentar con las tendencias que nos ofrecen las redes.

Más de uno debe estar anhelando las deliciosas albóndigas suecas de Ikea, el plato más exitoso de la cafetería de sus tiendas.

Sabiendo lo anterior y dado que sus tiendas están cerradas por la pandemia del coronavirus, el fabricante de muebles sueco decidió compartir uno de secretos más preciados: la receta de sus albóndigas para que puedas prepararla en casa.

“¿Echas de menos tu dosis de albóndigas IKEA? Hemos creado una receta para que pueda recrear este delicioso plato en la comodidad de su hogar” se puede leer en el tuit.

Los ingredientes son de fácil acceso y no puede haber fallas en la preparación, al menos eso esperamos, ya que Ikea tuvo la idea de diseñar la receta con los pasos a seguir como las instrucciones que vienen con los muebles!

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7

— IKEA UK (@IKEAUK) April 20, 2020