Piden reducción salarial para importantes conductores de Univision y evitar así los despidos

Sentido Común y Solidaridad!! Deberían Los Principales Talentos de @univision bajarse sus Sueldos para conservar sus equipos y compañeros?? Ellos son Millonarios y Cobran Sueldos Extraordinarios por muchos años!!! Y La Televisión Hispana Marca un Repunte de Raiting como Nunca !!! @rauldemolina @jorgeramosnews @liliestefan @karlamartineztv @alantacher Que Opinan??