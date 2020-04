The Beatles transmitirán en streaming ‘Yellow Submarine’ por vez primera en la historia

Con los habitantes de diversos países recluidos en casa como parte de las medidas para reducir la transmisión del coronavirus, muchos artistas como Radiohead y Metallica han decidido ofrecer a sus fanáticos contenido gratuito por streaming para hacer más llevadera la cuarentena.

The Beatles se han unido a esta iniciativa y el próximo sábado transmitirán por su canal oficial de Youtube su película animada ‘Yellow Submarine’, una edición especial remasterizada y con canciones subtituladas para que quien lo desee pueda cantar desde casa. Fue el mismísimo Ringo Starr quien dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

All aboard for the Yellow Submarine YouTube Sing-A-Long Watch Party! This Saturday, 25th April, at 9am PDT (12pm EDT/5pm BST) #StayHome with us in a celebration of love and music. #YellowSubLive

Find out more and set a reminder, here: https://t.co/k38oB0AERx pic.twitter.com/iLeWEZclgi

— The Beatles (@thebeatles) April 22, 2020