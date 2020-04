“The Last Dance” de Michael Jordan rompe récord de audiencia en estreno

El esperado documental “The Last Dance” protagonizado por Michael Jordan y que relata la última temporada del astro del baloncesto con los Bulls de Chicago, comenzó emisiones el pasado domingo e implantó un nuevo récord de audiencia en sus dos primeros capítulos de estreno, convirtiéndose en la serie de este tipo más vista en la historia de ESPN.

La cuarentena y las medidas de confinamiento adoptadas por buena parte de la población estadounidense pudieron favorecer a los altos niveles de sintonía, los cuales dejaron un promedio de 6.1 millones de personas vieron las primeras emisiones del documental, con 6.3 millones de televidentes en el primer capítulo y 5.8 millones en el segundo, según información del canal.

The debut of #TheLastDance is the most-watched ESPN documentary ever https://t.co/pbPw8rNJNY

— The Hollywood Reporter (@THR) April 20, 2020