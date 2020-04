Subastan jersey de Michael Jordan con el “Dream Team” de Barcelona 92

El estreno del documental de Michael Jordan “The Last Dance” el domingo ha vuelto a traer a la leyenda de la NBA a los reflectores casi como cuando era jugador activo y dominaba la escena en el mejor básquetbol del mundo.

Así que mientras el público se preparaba para la presentación de la serie que narra la última etapa de Michael Jordan con los Bulls de Chicago, se realizaba una subasta con memorabilia del astro del baloncesto, en la cual se vendía un jersey de MJ en $216 mil dólares.

A signed Michael Jordan jersey, auctioned off by foundation as a game-used 1992 Dream Team jersey, was sold by @REAOnline last night for $216,000. It sold in 2013 for $53,325 and was originally bought by foundation in 1992 for $17,500. pic.twitter.com/M6oON8DTIH

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 20, 2020