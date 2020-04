La insólita campaña que pide abuchear al comisionado de la NFL por una buena causa

El próximo jueves comenzará una edición inédita del Draft de la NFL, el cual, por primera vez en la historia se efectuará de forma remota y en distintas ubicaciones con el objetivo de favorecer el distanciamiento social en plena crisis por el coronavirus.

Esto será un revés para los miles de aficionados que cada año se dan cita en las distintas sedes del Draft para esperar los nombres de entre los talentos del fútbol americano colegial que se integrarán a las filas de sus equipos favoritos, pero también, como ya se ha convertido en una costumbre, es una oportunidad para abuchear al comisionado de la NFL, Roger Goodell, cada que sale a dar el anuncio del siguiente jugador seleccionado, misma que no quieren perder.

The NFL Draft will be without an important tradition. And we just can't let that stand. Record your boos then post & tag @budlight and #BooTheCommish. We’ll deliver the boos to the Draft, and for each #BootheCommish thru April 25, we’ll donate $1 to NFL Draft-a-Thon up to $500K. pic.twitter.com/fnvcYDpZPW

— Bud Light Seltzer (@budlight) April 20, 2020