Agenda Virtual: entretenimiento para toda la familia durante la cuarentena

Un concierto de Juanes, ballet, tras bambalinas en zoológicos y paseos por museos del mundo.

Esta es nuestra selección virtual para esta semana para mantenernos entretenidos mientras pasa el confinamiento por el covid-19.

Juanes con filarmónica

La Casa Editorial El Tiempo y Juanes hicieron una colaboración que permitirá llevar a todos los confines del mundo de manera virtual un concierto del cantante con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Los músicos de esta agrupación acompañarán de manera sincrónica al intérprete en el evento titulado “Volverte a ver” con el fin de llevar esperanza al mundo justo cuando millones de personas están confinadas en sus casas debido a la pandemia provocada por el coronavirus.

Los temas que se presentarán fueron grabados durante una semana de manera individual por los músicos de la orquesta; los arreglos fueron ensamblados posteriormente. Juanes, por su parte, estuvo acompañado por su banda, compuesta de cuatro músicos más el director del video. La transmisión será el sábado a las 2 pm hora del Pacífico y 5 pm hora del Este, a través del sitio el tiempo.com y el canal de YouTube de Juanes.

Clases de salsa

La serie Dance Sundays, que se realiza cada domingo en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, no parará debido a la crisis del coronavirus. Ahora se ofrecerá en línea y la impartirá la bailarina y coreógrafa Debbie Allen, quien dará lecciones de salsa. La sesión es apta para toda la familia, para todas las edades y niveles de condición física. No se necesita experiencia en la materia para participar. Gratis. Domingo 1 a 2 pm hora del Pacífico, en instagram.com/therealdebbieallen.

Tour por el Museo Dalí

El teatro y museo Dalí ofrece recorridos virtuales por esta joya ubicada en la ciudad natal del pintor, Figueres, en Cataluña, España. El lugar está dedicado al famosoartista español Salvadora Dalí, e incluye una extensa colección de sus trabajos. Se pueden ver cientos de pinturas, esculturas y disfrutar a detalle la impresionante arquitectura de esta moderna construcción. Gratis. Disponible en salvador-dali.org.

Tras bambalinas en el Shedd Aquarium

Miles quedaron maravillados con el video de tres pingüinos, habitantes del acuario Shedd, de Chicago, merodeando por los pasillos vacíos de este lugar. Otros videos como este, así como la manera en que esta institución cuida a sus especies, es lo que se puede ver en la página de Facebook del Shedd. Los cuidadores de los animales dan un vistazo tras bambalinas de la manera, muchas veces divertida, en la que se vive dentro de ese lugar cerrado por ahora. Disponible en facebook.com/sheddaquarium.

Alvin Ailey tiene ‘All Access’

Ailey All Access (#AileyAllAccess) celebra el aniversario 62 del Alvin Ailey Dance Theater, que creó una variedad de contenido digital que incluye lecciones de danza y presentaciones disponibles al público. Además se puede ver sin costo “Revelations”, la pieza más aclamada de esta compañía de danza, en el canal de YouTube de esta institución. De hoy al domingo también estará disponible “Night Creature”, un pieza creada por Alvin Ailey. Más detalles en alvinailey.org.

Documental sobre Coachella

El popular Coachella Festival de este año se pospuso –y es posible que no se efectúe sino hasta 2021–, pero a cambio, los fanáticos de este evento que se realiza en California, y que ha reunido en toda su existencia a la plana mayor de la música pop, indie y rock contemporánea, pueden ver “Coachella: 20 Years in the Desert”, que se estrenó recientemente en YouTube. El documental hace un recuento de las dos décadas de historia de esta fiesta, de 1999 a 2019, con entrevistas con algunos de los más grandes nombres de la música. Es la primera vez que se abre el baúl de los recuerdos de este evento. Disponible en el canal oficial de YouTube de Coachella.

Festival virtual en Los Angeles

El Our L.A. Voices: A Pop-up Arts and Culture Fest del Grand Park de Los Angeles, que celebra la riqueza y resiliencia de la comunidad artística de la ciudad, tendrá lugar de manera virtual este año. Durante dos días, el público podrá disfrutar sin costo presentaciones de artistas –como la banda puertorriqueña Balún, en la foto–, películas, lectura de poesía, demostraciones de cocina, actividades para niños y exhibiciones de arte y de fotografía. Cada hora presentará géneros artísticos diferentes que durarán 15 minutos. También se harán actividades manuales y talleres para promover la participación desde casa. Sábado 9 am a 8:30 pm, y domingo 9 am a 6 pm. En Facebook Live (GrandParkLosAngeles), Instagram Live (@GrandPark_LA) y Grandparkla.org.