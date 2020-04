California prohíbe a los acreedores de deuda embargar los cheques con fondos de ayuda federal

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los acreedores de deudas realizar el embargo de los fondos de emergencia recibidos por los californianos.

“Muchos de los que recibieron los cheques de $1,200 y los $500 extras por cada niño tienen deudas y esos cheques fueron embargados por acreedores de deudas”, dijo el gobernador. “Este es un tiempo de necesidad”, agregó en su intervención.

Debt collectors are now prohibited from collecting from COVID-related relief for individuals like CARES Act stimulus checks. https://t.co/hDb3sL1TtE

La orden ejecutiva firmada hoy por el gobernador entra en vigor inmediatamente y tiene efecto retroactivo.

“La orden ejecutiva que firmé hoy prohíbe que estos fondos sean embargados y tiene efecto retroactivo. Así que si eres un acreedor y embargaste dinero de esos fondos deben ser reintegrados”, agregó Newsom.

Californians are receiving the #COVID19 relief funds they desperately need right now.

That relief should not be taken from them.

Today, Governor Newsom signed an executive order to stop debt collectors from garnishing COVID-related relief to individuals. pic.twitter.com/jZa7QTfTLL

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 23, 2020