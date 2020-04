Joe Burrow es la primera selección del histórico Draft 2020 en la NFL

En una edición inédita en la historia del futbol americano profesional, el quarterback de la Universidad Estatal de Luisiana, Joe Burrow, se convirtió en la primera selección global del Draft 2020 en la NFL al ser reclutado por los Bengals de Cincinnati, confirmando los pronósticos que lo señalaban como la carta más fuerte de prospectos colegiales con miras a su salto al profesionalismo.

With the No. 1 overall pick in the 2020 #NFLDraft, the @Bengals select @LSUfootball QB Joe Burrow! (by @Bose) pic.twitter.com/mk142Itdjt

— NFL (@NFL) April 24, 2020