VIDEO: Talento colegial del futbol americano sigue el Draft de la NFL vestido en bata

La edición inédita del Draft 2020 de la NFL, celebrado por primera ocasión de forma remota vía teleconferencias entre los 32 equipos de la Liga debido a la crisis por la pandemia de COVID-19, permitió a los mejores prospectos colegiales del fútbol americano recibir la ceremonia en casa como mejor consideraron.

El receptor Henry Ruggs III, además de convertirse en el primer jugador de su posición en ser seleccionado en la ceremonia, no solo robó la atención de los aficionados de los Raiders de Las Vegas, su nuevo equipo, también la de los seguidores de la NFL al vestir una bata de baño mientras se anunciaba su selección; sin embargo, había una razón benéfica para la inusual vestimenta.

“Era algo diferente”, aseguró Ruggs III a Tom Rinaldi de la cadena televisiva ABC. “Me asocié con Old Spice. Están haciendo algunas cosas para ayudar a la comunidad. Pero yo estoy aquí en casa, estoy con la familia, y me estoy relajando”, agregó.

It’s not to be comfortable. Raiders pick Henry Ruggs III got paid to wear that bathrobe. He’s wearing an Old Spice robe to call attention to the company's $320,000 donation to United Way on behalf of rookies from all 32 NFL teams to kickstart their community efforts. pic.twitter.com/qNAe5AAlim

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 24, 2020