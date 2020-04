La nueva colección de ropa y tenis de Porsche que no te puedes perder

Cuando eres un verdadero fanático de los autos, en ocasiones no sólo basta tener el auto, sino también el outfit ideal, y Porsche lo sabe muy bien.

Pensando en eso, Porsche ha realizado una colaboración con la firma de ropa deportiva Puma, la cual consiste en el lanzamiento de Porsche Legacy, una nueva línea de ropa y calzado que rinde homenaje a los legendarios motores turbo de la firma de Stuttgart.

Porsche Legacy combina el enfoque sutil del estilo deportivo de Puma con referencias de autos emblemáticos en la historia de Porsche, como el 911 Turbo.

Aunque la colección es pequeña, las prendas poseen la esencia deportiva de ambas marcas que se ve reflejada en la chaqueta y la playera que son parte de la colección, ambas con un gran gráfico en la parte posterior y un logotipo en la parte delantera que hace referencia al escudo de Porsche.

La colección también incluye dos pares de tenis con estilos muy diferentes, pero que seguramente querrás tenerlos de colección, pues están unidos por el mismo ADN de Porsche, justo como pasa con los autos de la marca.

De acuerdo con el portal Motorpasion, el primer modelo de tenis es Porsche Legacy Future Rider, que cuenta con una parte superior hecha de piel de primera calidad con toques de color y una suela que proporciona un agarre adicional al conducir.

#Puma has released an exclusive new collection of apparel and footwear inspired by the #Porsche911 Turbo.

The new line blends Puma’s subtle approach to styling with references from automotive history.

The collection is now available at https://t.co/okM3mCMSD3 pic.twitter.com/XYXxTGS6Rr

