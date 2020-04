Las 5 formas en que nunca debes usar tu jabón de trastes

Revisa si ocupas el jabón de trastes para otra cosa, para que lo dejes de hacer

Si estás leyendo esto, es posible que puedas decir: “Por favor, a mí no me pasa”. Pero no neguemos que también es porque puede que no estés tan seguro. Vamos a sacarte de dudas con estas formas que Cocina Delirante expuso.

Error 1: Lavar sartenes de hierro

Si bien el jabón para trastes es para muchos de estos artículos de la cocina, sobre todo las vajillas y cubiertos, no es bueno en tus sartenes de hierro. Utilizar este tipo de jabón puede ser perjudicial para el teflón del que están recubiertos. La mejor opción es usar aceite, sal o bicarbonato para quitar la comida pegada y suciedad.

Error 2: Limpiar sillas, muebles y sillones

Utilizar este tipo de jabón, como otros, podrían afectar el brillo y la tapicería de tus muebles de sillas y sillones. Lo mejor es lavarlos en seco con bicarbonato, como lo harías con un colchón.

Error 3: Lavar la ropa

Como te habrás dado cuenta, este tipo de jabón no es bueno para tela, por lo que podría perjudicar tus prendas al grado de romper las fibras que la conforman. Si no cuentas con el detergente adecuado, lo mejor será esperar que utilizar el jabón de trastes como una opción.

Error 4: Lavarse las manos

Así como este tipo de jabón daña las telas, también daña el ph de tu piel. Lavarte con jabón lavatrastes, ocasiona que se reseque tu piel y se parta, de ahí que siempre se recomienda lavar los trastes con guantes para evitar el contacto directo con este limpiador.

Error 5: Lavar la cara

Si en las manos te afecta, el daño en tu rostro puede ser peor y más evidente: cutis lastimado, reseco, agrietado y hasta con quemaduras y acné. De hecho, si lavas los trastes con las manos y de inmediato quieres limpiarte la cara, lo mejor será lavarte con jabón primero y hasta después pasar a la limpieza de tu rostro.

Las sustancias químicas de cada jabón para cada objeto, son específicas. Lo mejor será utilizar siempre los productos adecuados para cada uno.

