Llorosa, enfermera en México denuncia con video en redes que atacantes la bañaron con cloro

Los ataques contra el personal de la salud en plena crisis por coronavirus en el país continúan reportándose

Llorosa, una enfermera en Guadalajara, México, denunció haber sido atacada con cloro por dos desconocidos, los que supuestamente la emprendieron contra ella por atender pacientes con COVID-19.

“Hace unos momentos acabo de ser agredida con cloro, me aventaron en toda mi filipina. No solo es el daño hacia mi ropa, fue el dano a mi persona…me cayó a los ojos y no se vale. De verdad, no se vale que estemos siendo agredidos porque lo único que estamos haciendo es ayuda, como para que vengas tú, ignorante, a bañarnos con cloro porque crees que estamos sucios”, plantea la joven mientras habla desde su vehículo.

“Eso no se vale, de verdad, no se vale; y hago un llamado, por favor, para que las agresiones hacia nosotros, hacia el personal de salud -los que nos estamos jugando la vida por ustedes-, dejen de hacer esto”, insiste la profesional en el video que circula esta semana en redes como Facebook.

La enfermera puntualiza emplazando a otros empleados de la salud para que se unan en un paro nacional si los casos de ataques no disminuyen.

El ataque contra la trabajadora ocurrió el lunes, a eso de las 11:30 a.m., en Ángel Leaño y la avenida Guadalajara del sector Salud.

Los agresores circulaban en una ”pick-up” Toyota gris y vieja cuando sorprendieron a la víctima.

Esta semana datos oficiales de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apuntaban a 21 agresiones en 12 estados del país contra personal médico en medio de la pandemia.