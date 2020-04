Parejas con estatus mixto se quedan sin cheque de estímulo por coronavirus

Por no tener un número de seguro social, aún cuando pagan impuestos, son excluidas

Mónica y Adrián López son una pareja con estatus mixto migratorio que declaran juntos sus impuestos desde hace tres años que se casaron, pero porque ella es ciudadana de EEUU; y él, un inmigrante indocumentado, no recibirán el cheque del paquete de estímulo económico por coronavirus.

Este paquete de rescate económico por dos billones de dólares, requiere que ambos miembros de las parejas casadas que declaran impuestos de manera conjunta, tengan números de seguro social válidos, lo que crea un problema para las familias con un estatus migratorio mixto.

“Es muy injusto que las personas indocumentadas como mi esposo que contribuyen a la economía de Estados Unidos y pagan impuestos usando su ITIN – número de identificación personal -, no se les apoye y se les excluya”, dijo Mónica quien quedó fuera de este beneficio, en momentos en que millones de estadounidenses reciben el cheque de alivio en sus cuentas bancarias.

Se estima que un millón de ciudadanos de EEUU no recibirán ese estímulo económico de 1,200 dólares por adulto, porque sus cónyuges inmigrantes no tienen un número de seguro social (SSN).

Irma Treviño, portavoz del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), precisó que “cuando los cónyuges presentan sus impuestos conjuntamente, ambos deben tener SSN válidos para recibir un pago”.

Pero dijo que hay una excepción a la regla, cuando cualquiera de los cónyuges, es miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, sólo un cónyuge necesita tener un SSN válido para recibir el beneficio.

Además, indicó que los casados tienen la opción de que uno de ellos, él que tenga un seguro social válido, puede hacer su declaración tributaria por separado, y calificar para el cheque del estímulo por la pandemia.

“No nos conviene que yo haga mis declaraciones de impuestos de manera individual. No nos ayudaría en un futuro cuando solicite la residencia para mi esposo. No reportar juntos, puede ser un problema en el proceso para arreglar su estatus migratorio”, dijo Mónica.

Si bien, reconoce que el estímulo económico, les vendría muy bien sobre todo porque su esposo lleva una semana sin trabajar en la construcción, tras ser suspendido debido a que un compañero salió positivo al virus, prefieren no tomar riesgos que puedan afectar la petición de residencia.

“Estamos tratando de mantenernos positivos por nuestro hijo de un año y medio de edad. Su llegada fue una bendición. En este 2020, esperábamos un cambio porque el año pasado nos fue muy mal. Perdimos nuestra casa en un incendio”.

Sin embargo, cuando resurgía la esperanza para esta pareja, llegó el COVID-19. “Yo apenas estoy ganando. Mi esposo está sin trabajo. Hay que pagar la deuda de la casa, del carro, los préstamos estudiantiles y los gastos de la vida diaria”, se lamentó.

Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), dijo que es muy injusto y triste que los inmigrantes que pagan impuestos, no tengan derecho a recibir el beneficio del estímulo económico, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo.

“Reportan sus impuestos y son parte esencial de nuestra economía. ¡Qué lamentable!”, señaló.

Y agregó que esta exclusión del paquete de alivio económico, afectará mucho a la comunidad latina, donde hay muchas variantes de parejas con estatus migratorio mixto.

La portavoz del IRS, precisó que los cheques del estímulo económico, se estarán entregando todo el año.

Cierre de beneficios

Nelson Vargas de la organización Consumer Action, recordó que este viernes se cierra un importante plazo del IRS para que ciertos beneficiarios de programas federales, consigan de forma más rápida los pagos de estímulo económico extra de 500 dólares para sus hijos dependientes.

“Los beneficiarios de programas del Seguro Social y de Railroad Retirement que no tuvieron que presentar declaraciones de impuestos en 2018 y 2019, y que tienen hijos de hasta 16 años, tendrán que visitar el “non-filer tool” del IRS y proporcionar información sobre sus dependientes para recibir los 500 extra por cada hijo dependiente”.

Agregó que si no lo hacen, de todas formas recibirán automáticamente sus 1,200 dólares de estímulo económico, pero para conseguir el dinero extra para sus hijos tendrán que esperar hasta el próximo año cuando declaren sus impuestos del 2020.

Información más detallada en inglés y español se encuentra en la alerta de ayer del IRS.

https://www.irs.gov/newsroom/ssa-rrb-recipients-with-eligible-children-need-to-act-by-wednesday-to-quickly-add-money-to-their-automatic-economic-impact-payment-irs-asks-for-help-in-the-plus-500-push