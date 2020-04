Temporada virtual de Ligas Mayores llega a la televisión

Mientras la campaña regular de las Ligas Mayores sigue en suspenso ante el paro indefinido derivado de la pandemia por COVID-19, el torneo virtual con la participación de peloteros ligamayoristas sigue escalando en su proyección y se dio a conocer que además de las plataformas digitales, a partir de este jueves se incorpora a la televisión.

La llamada Liga de Jugadores “MLB The Show” comenzó hace un par de semanas con beisbolistas representantes de cada uno de los equipos que integran la ‘Gran Carpa’, en certamen que desde su inicio ha incrementado el número de seguidores.

Select games from the @MLBTheShow Players League, including Playoffs, will air @ESPN, ESPN2, @FS1 & @MLBNetwork beginning tonight.

Details at https://t.co/4AEmyxtiVC

The Players League is benefiting @BGCA_Clubs & @BGCCAN w/$175K being donated across the 30 MLB Club communities. pic.twitter.com/Jq8X86FuCa

— MLB Communications (@MLB_PR) April 23, 2020