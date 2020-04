9 alimentos que podrías estar comiendo de forma incorrecta

Para obtener los nutrientes de los alimentos, deben cocinarse de la manera correcta

Llevar una dieta alimenticia sana no depende solamente de lo que consumas, sino también de como lo cocines, ya que ese será el punto que te permita aprovechar todo sus nutrientes para el beneficio de tu salud, explica La Prensa.

Ante esto, y de acuerdo a un grupo de expertos, en este artículo te indicaremos qué alimentos puedes estar comiendo de mala manera y cómo puedes cambiar eso:

1. Linaza

Estas semillas no deben consumirse enteras, porque los nutrientes están por dentro. Por eso, es recomendable comerlas ya molidas, ya que esa es la única manera de aprovechar sus diversos beneficios como su fibra y omega-3.

2. Té negro

Muchas personas que toman esta bebida le agregan leche, es ahí donde está el error, porque si bien el lácteo no afectará para nada su efecto antioxidante, sí lo hará con lo beneficios cardiovasculares que te puede aportar este té.

3. Brócoli

Esta verdura puede ser comida de muchas formas, pero la única con la que no perderás sus propiedades es al vapor, ya que podrás conservar sus nutrientes como su efecto antioxidante y anti cancerígeno.

4. Ajo

Esta especie es capaz de dar buen gusto a cualquier comida, pero es recomendable que antes de usarlo se deje en reposo, ya picado, por 10 minutos, para que durante ese tiempo el compuesto de la alicina, enzima que combate el cáncer, se active.

5. Granos enteros y legumbres

Estos contienen desde vitaminas, minerales hasta antioxidantes, pero se aconseja que para aprovechar cada uno de ellos y evitarle mayor trabajo a tu sistema digestivo, es dejarlo remojar por toda la noche.

6. Yogur

Este delicioso producto lácteo contiene múltiples propiedades entre los que destacan la proteína y las vitaminas B12, los cuáles suelen concentrarse más en esa sustancia acuosa y un poco transparente que se suele encontrar por encima del yogur, así que remuevelo y aprovecha todo esos nutrientes. Pero también es recomendable no cocinarlo, porque pierde todo lo que pueda nutrirte.

7. Tomates

Suelen decir que las frutas sin cocinar mantienen todos sus nutrientes, esto es algo que no aplica en los tomates, ya que de acuerdo con los expertos, al cocerlo sobre todo a 190°F, se activa su licopeno, fitonutrientes que combaten el cáncer y las enfermedades del corazón.

8. Carne a la parrilla

Cuando son cocinadas al carbón, se piensa que por estar teniendo contacto directo con el fuego se está cociendo mejor, la verdad es que no es así, pues aumenta el riesgo de cáncer, al activarse dos químicos potencialmente cancerígenos, las Aminas Heterocíclicas (AHC) y los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP).

Para evitar todo ello, es necesario que con un termómetro para comidas verifiques si está bien cocida al tener un temperatura mínima.

9. Espárragos

Estos vegetales deben ser cocidos al vapor o sofrítos, de modo que queden blandos y crujientes. Así podrás aprovechar todas su propiedades, entre ellas la vitamina C. Así que no uses nada de microondas con ellos, así lo compres en bolsitas ya preparadas.

Estos son algunos de los alimentos que pudieses estar cocinando de la manera incorrecta, así que cambia ese método de prepararlos, para que tu organismo aproveche todas las propiedades que ellos tienen para ofrecer.