Autopistas vacías por coronavirus: más conductores multados por manejar a alta velocidad

Invitan a reportar a quienes jueguen carreras en sus autos, o conduzcan de manera temeraria

Las autopistas vacías de California, resultado de la orden ‘Quédate en Casa’ para prevenir la propagación del coronavirus, han hecho que muchos conductores se sientan pilotos profesionales de carreras y le pisen fuerte al acelerador; pero lo único que han conseguido, es ganarse cuantiosas multas por rebasar los límites de velocidad permitidos.

“Quien maneja por arriba de las 100 millas es considerado un conductor temerario bajo las leyes de California, y no solo es la multa lo que se ganan. Se ponen en riesgo de que se le suspenda su licencia, les quiten el vehículo, y su cobertura de auto se incrementa por miles de dólares“, dijo el oficial Christian Baldonado, vocero de la Patrulla de Caminos de California (CHP) para el área de Los Ángeles.

“Además están poniendo su vida y la de otras familias, en peligro”, afirmó.

Desde que el 19 de marzo entró en vigor la orden Quédate en Casa y hasta el 19 de abril, la Patrulla de Caminos de California ha dado 2,493 multas por conducir a más de 100 millas por hora. En ese mismo periodo de tiempo, un año antes, se dieron 1,335. Se trata de un incremento en las multas de 87%.

“Es alarmante el número de multas por velocidad excesiva en las autopistas de California”, dijo el comisionado del CHP, Warren Stanley.

“Las altas velocidades pueden llevar a lesiones mucho muy serias, y al aumento de las probabilidades de muerte cuando un choque ocurre. Mantente seguro en el camino. Maneja dentro de los límites legales de velocidad”, advirtió.

El Departamento de Transportación (Caltrans), el CHP y la Oficina de Seguridad del Tráfico de California (OTS), urgieron a los conductores en el estado a disminuir la velocidad debido al incremento reciente en las multas por manejar a 100 millas por hora, en momentos en que los volúmenes de tráfico han disminuido aproximadamente 35% durante la pandemia del COVID-19.

“La velocidad excesiva y conducir con descuido amenazan a todos los que usan el sistema de autopistas”, dijo el director de Caltrans, Toks Omishakin.

“Para muchos, ver los caminos menos congestionados, es como una invitación para manejar peligrosamente, pero al hacerlo amenazan la seguridad de los equipos de construcción y mantenimiento que trabajan para disponer de un acceso confiable en nuestras autopistas cuando la gente más lo necesita”, agregó.

La ley Move Over de California continúa en vigor y requiere que todos los conductores se muevan de carril, o bajar de velocidad cuando vean las luces intermitentes de los vehículos de Caltrans, patrullas, ambulancias, o grúas remolcando autos.

“Menos carros en el camino, no les da luz verde a los conductores para rebasar los límites de velocidad”, dijo Barbara Rooney, directora de OTS.

Y recomendó , “maneja a velocidad segura para que tú y tu familia se mantengan a salvo”.

A manera de prevención, más de 700 letreros serán colocados en las autopistas con los siguientes mensajes: “Si tienes que viajar, no excedas el límite de velocidad”; “Mantén seguros a los trabajadores esenciales, no excedas el límite de velocidad”.

El oficial Baldonado del CHP de Los Ángeles, dijo que solo los conductores que tienen que salir de casa por tener un trabajo esencial deben manejar. Así que – recomendó – conducir tranquilos, sin exceder los límites de velocidad permitidos. “Disfruten la disminución del tráfico y el camino, y tomen en cuenta que no por manejar a alta velocidad, van a llegar más rápido a su casa. No hay necesidad de apurarse. De todos modos, el viaje lo harán en menos tiempo justamente porque hay muy pocos autos en las carreteras”.

Agregó que si no tienen necesidad de salir de sus casas, no se vayan a pasear en su vehículos por las autopistas. “Si quieren distraerse, salgan a ejercitarse a alrededor de su casa, en la calle, no en sus autos”.

Pidió reportar al 911 a los conductores que conduzcan rebasando los límites, y a quienes les dé por jugar carreras en sus autos, exponiendo la vida de otros.

Durante la emergencia del COVID-19, Caltrans mantienen todas sus funciones críticas de seguridad para atender cualquier peligro, incluyendo el acceso a las instalaciones médicas y el transporte de bienes esenciales y servicios a lo largo del estado.

Sin reportes de arrancones

El capitán Al Labrada, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD,) dijo que no tienen estadísticas de los conductores multados por rebasar los límites de velocidad en las calles de la ciudad de Los Ángeles, ni de quienes juegan carreras con sus autos.

Pero dijo que no hay ninguna razón para manejar por arriba de lo permitido. “Si atropellan o matan a alguien por no respetar los límites, van a recibir cargos”.