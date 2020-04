Kobe tendría documental de su última temporada estilo Michael Jordan

Durante la semana, el documental de 10 episodios de Michael Jordan “The Last Dance” ha acaparado la conversación en el medio deportivo por su manufactura y testimonios con los protagonistas de la última temporada del astro del baloncesto con los Bulls de Chicago; sin embargo, la campaña final de Kobe Bryant podría tener su propio documental.

Según reportó Baxter Holmes, de ESPN, durante la temporada 2015-16, la que marcó la despedida de ‘Black Mamba’ de las duelas, hubo un levantamiento de imágenes inusual al que suele hacerse en los partidos de básquetbol en la NBA por el equipo de producción del propio Bryant, el cual llegó incluso a seis cámaras durante el último partido en el que Kobe encestó 60 puntos.

#TheLastDance is giving former Lakers strong flashbacks of Kobe Bryant's final season, which his own camera crew chronicled with unprecedented access. Sources say Kobe had watched edited material and provided feedback in the months before he passed. Story: https://t.co/LtcOXGGtWo

— Baxter Holmes (@Baxter) April 24, 2020