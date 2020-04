Las odia: Paul Aguilar prefiere retirarse del fútbol que jugar en las Chivas

El jugador del América refrendó su amor por las Águilas

Los fichajes entre Chivas y América han sido siempre polémicos y mal vistos, sobre todo en la afición, que históricamente ha recriminado a los jugadores que han pasado de un equipo a otro, sin embargo, hay futbolistas que tienen bien puesta la camiseta.

El defensa, Paul Aguilar, dejó claro que lleva al América en el corazón y en una sesión de preguntas y respuestas con Mishelle Herrera para TUDN, dijo que prefiere dejar de jugar fútbol que ir a las Chivas

“Jugar en las Chivas o nunca más jugar, ni una cascarita”, preguntó la hija de Miguel Herrera a lo que Paul contestó “nunca más jugar“.

En la entrevista, Aguilar entró en una disyuntiva cuando la ‘Pioja’ le preguntó a qué técnico prefería, si a Enrique ‘Ojitos’ Meza o a Miguel Herrera.

“Esa pregunta no te la voy a contestar. Ojitos Meza fue una persona que me ayudó mucho al principio de mi carrera, y el profe Miguel me ayudó a consolidar mi carrera, me ayuda en varias situaciones personales, cómo comportarse dentro y fuera del grupo”, apuntó el futbolísta a partir del minuto 12 del programa “Vamos América”.

Por otro lado, el defensor apuntó que prefiere jugar una Copa del Mundo que ser campeón con las Águilas.

“Ir a un Mundial, porque ahí van los mejores jugadores de un país, y es uno cada cuatro años, me parece que ahí se enfrentan los mejores y para cualquier jugador de futbol, estar en un Mundial es lo mejor“, indicó Aguilar quien además eligió al América sobre el Pachuca, equipo donde se formó.