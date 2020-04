Raúl Jiménez es letal hasta en la ePremier League, Diogo Jota lo hizo estrenarse como goleador en el torneo virtual

En su debut en la ePremier League, el Wolverhampton consiguió su primer objetivo y llegó hasta la semifinal en la nueva liga virtual de Inglaterra, en la que se enfrentan en la Playstation un representante de cada equipo a eliminación directa.

Así fue como hace unas horas Diogo Jota dio cuenta de Wilfred Ndidi del Leicester City con una goleada escandalosa de 8-2 en la cual, por supuesto, no podía faltar la aportación del goleador mexicano Raúl Jiménez, quien colaboró con los dos primeros tantos para los Wolves.

El Lobo Mexicano se hizo presente al minuto 5 con un disparo cruzado que supero al guardameta y al 26 con un remate de tijera en el borde del área chica. Jota marcó con su versión virtual un póquer y la cuenta la cerraron Adama Traoré y Leonardo Campana; por el Leicester anotaron Kelechi Iheanacho y Jamie Vardy.

De esta forma, Diogo llevó al Wolverhampton a los cuartos de final del campeonato, donde en un partido que se celebró posteriormente contra el Sheffield UTD, volvió a salir vencedor, en esta ocasión por marcador de 5-2 sobre su colega Lys Mousset, aunque aquí el artillero azteca se fue en blanco.

