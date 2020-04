Subastan recuerdos invaluables de Kobe Bryant: trofeos, anillos, jerseys y más

A tres meses del trágico fallecimiento de Kobe Bryant y su hija Gianna, están siendo subastados artículos vinculados al exjugador de los Lakers, en parte a beneficio de The Mamba and Mambacita Sports Foundation, creada por Vanessa Bryant.

Entre los 86 artículos que se sumarán a la subasta hay algunos unos altamente cotizados, como calzado que “Black Mamba” usó en una final, un anillo de oro de 14 kilates con ocho diamantes grabados con el nombre de Bryant para representar el récord de 8-0 del Team USA en los Juegos Olímpicos de 2012 en el camino hacia el medalla de oro; también se incluyen las redes del juego de los Lakers contra los Sixers en el Wells Fargo Center cuando LeBron James superó a Bryant por el No. 3 en la lista de puntajes de todos los tiempos, así como varias camisetas de juego utilizadas por Kobe.

“Creemos que es la colección más grande jamás vista en un solo lugar de memorabilia de Kobe Bryant“, dijo a ESPN Ken Goldin de Goldin Auctions, la casa de subastas involucrada.

Hasta el momento la oferta más alta en cualquier artículo es de $28,000 por las zapatillas negras Adidas que Bryant usó en el Juego 5 de las finales de 2001 contra los Philadelphia Sixers. La oferta más baja es de $125 por una pelota de baloncesto firmada por la leyenda de Los Angeles Lakers.

ONLY 1 HOUR LEFT at Goldin Auctions 2019 Spring Premium Auction. Check out this 3-game photo matched @kobebryant @Lakers home alternate jersey worn on 11/9/14, 11/16/14 & 11/23/14. @NBA @Hoophall https://t.co/IyIOf7NrHa pic.twitter.com/chfB2pGyxw

— Goldin Auctions (@GoldinAuctions) May 12, 2019