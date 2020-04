Cómo prevenir las cucarachas en la cocina

Las cucarachas son de esas plagas en la casa más fáciles de prevenir que de eliminar

La limpieza del hogar es importante para evitar que cualquier animal desagradable se vea atraída, sin embargo, debes cuidar ciertos malos hábitos. Aunque puedas limpiar tu cocina con frecuencia, si no lo haces de manera correcta, parecerá impecable, pero las cucarachas te delatarán.

Para que sepas cuál es la mejor forma de prevenir las cucarachas en la cocina o en cualquiera de tus habitaciones, consultamos Do My Own y estos son los puntos a seguir.

1. Elimina las fuentes de alimentos dentro y cerca de su hogar

La razón principal por la que cualquier animal invade una propiedad, es el alimento. Si bien la cocina es un lugar donde estos se preparan con frecuencia, debes ser cuidadoso para no dejar rastros de él. Haz las siguientes acciones:

Electrodomésticos de cocina limpios. Los puntos más propensos para mantener días, semanas, meses y hasta años, son las áreas por debajo del refrigerador, el lavaplatos, la estufa, la tostadora, el microondas y debajo del fregadero de la cocina.

Vacía los gabinetes y límpialos. Migajas y/o derrames de alimentos dentro de los gabinetes de la cocina, fuente para que atraigan a las cucarachas.

Limita el consumo de alimentos a una habitación de la casa. Uno de los puntos más importantes. Si logras generar este hábito en tu familia, contendrás una posible infestación.

Aspira la cocina en las noches. Podría parecer exagerado, pero l as cucarachas salen a alimentarse por la noche, así que si lograr dejarla lo más limpia posible antes de dormir, no te sorprenderán posteriormente. Asimismo, sí puedes limpia las encimeras de tu cocina con spray desinfectante en el mismo horario.

Almacena los alimentos en contenedores sellados.

Usa un bote de basura con tapa hermética: Y sácala todas las noches.

2. Elimina fuentes de agua

El uso del agua es primordial en la cocina y otras zonas de la casa, pero hay ciertas acciones preventivas que puedes realizar para que las cucarachas no se vean atraídas por la sed.

Repara grifos y tuberías con fugas.

Antes de dormir, seca completamente los lavabos en la cocina y los baños.

Seca la bañera y la ducha por completo.

Coloca los trapos y esponjas húmedos en una bolsa hermética de plástico durante la noche o directamente a la lavadora.

Sitúa los platos de agua de tus mascotas afuera durante la noche o sécalos completamente y rellénalos por la mañana .

3. Elimina los escondites de cucarachas

¿Cuáles son? Las grietas, los huecos entre pared, espacios oscuros debajo de electrodomésticos y demás sitios similares.

En el caso de las grietas, procura sellarlas y no permitir que se amplíen.

Además, para evitar el acceso desde el exterior, procura sellar de manera correcta tus puertas y ventanas.

Deja pocos espacios entre tus electrodomésticos y gabinetes en la medida de lo posible.

4. También el exterior importa

Haz que el exterior de tu hogar no sea atractivo para las cucarachas.

Procura cuidar que tus patios estén bien cuidados y no dejar restos de escombros.

Mantén los arbustos, plantas y árboles recortados.

Calafatea las gritas exteriores y sella puertas y ventanas.

Aplica polvo insecticida de larga duración en los huecos de su puerta y paredes.

También puedes rociar insecticida de acción residual cada 60 a 90 días para mantener alejadas las cucarachas.

Si mantienes estos consejos de prevención, va a ser más fácil que no tengas que lidiar con estos desagradables seres.

– También te puede interesar: