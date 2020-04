El Cruz Azul es el equipo mexicano más conocido en España, según un histórico del Real Madrid

Fernando Morientes habló sobre la percepción que se tiene de la Liga MX en su país

Es un hecho que la Liga MX no es una de las más vistas en España; sin embargo, eso no significa que no se tenga conocimiento de ella, ya que algunos jugadores del balompié europeo la han visto y saben cuál es el equipo más conocido, como es el caso de Fernando Morientes, quien jugó para el Real Madrid de 1997 al 2005 y sabe que el Cruz Azul es uno de los clubes más seguidos.

“Aparte de que es un gran club, acá se ha seguido más a Cruz Azul, porque un compatriota (Paco Jémez) lo dirigió“, reveló el jugador que también vistió la camiseta del Mónaco, Liverpool y Olympique de Marsella, entre otros clubes.

El MÁS CONOCIDO EN EUROPA 😱🚂 "Aparte de que es un gran club, acá se ha seguido más a Cruz Azul, porque un compatriota (Paco Jémez) lo dirigió". Fernando Morientes mencionó en charla con RÉCORD que Cruz Azul es el equipo más seguido en Europa. ➡️https://t.co/LWtseFm3XK pic.twitter.com/0bcLLEwCwC — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 24, 2020

“En 2013 yo dirigía las inferiores del Madrid y fuimos a competir a México, en la Ciudad Deportiva de Cruz Azul, de ahí que también le conozco”, agregó el ahora entrenador.

De lo que dijo Morientes a 'Récord': «Aparte de que es un gran club, acá se ha seguido más a Cruz Azul, porque un compatriota (Jémez) lo dirigió» «En 2013 yo dirigía las inferiores del Madrid y fuimos a competir en la Ciudad Deportiva de Cruz Azul, d ahí que también le conozco» pic.twitter.com/CqtyqpLVp3 — Enki Renacido (@EnkiRenacido) April 25, 2020

QUIERE DIRIGIR EN MÉXICO

Durante la charla, el estratega dejó entrever sus intenciones de dirigir en el balompié mexicano, ya que en el pasado tuvo la oportunidad de hacerlo, pero rechazó las oportunidades, porque no consideró que fuera el momento.

“No voy a decir nombres, pero en aquel entonces dos equipos grandes me buscaron y ahora mismo me seduce decir: ‘Tenia que haber tomado esa aventura’. Hubiese sido bonito ir a México, porque la cultura futbolística es muy parecida a la de España, pero en ese momento mi cabeza no me daba, anímicamente ya no estaba para mas proyectos”, relató.

“Me gustaría vivir una aventura fuera de España, y si llega un buen proyecto, seguro que lo tomaré. El fútbol mexicano es una espinita que tengo clavada y en el futuro estoy convencido de que nuestros caminos se pueden unir”, sentenció.