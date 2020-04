Marjorie de Sousa se confiesa de corazón con Chiquinquirá Delgado, para Univision

La actriz venezolana asegura que de todo lo que ha vivido no cambiaría nada y recalca: "Saqué de mi vida a gente que no servía y que no merecía estar ahí... No me arrepiento de absolutamente de nada"

Marjorie de Sousa abrió su corazón con Chiquinquirá Delgado para el programa de Univision “El Break de las 7”, en éste admitió que la cuarentena, como para muchos, no está siendo sencilla, pero también afirma que ha sido bonito poder ingeniárselas para cuidar y entretener a su hijo Matias.

La venezolana recalca que de alguna manera será difícil volver a la normalidad, porque la cuarentena le ha permitido quedarse en casa y no viajar, por lo tanto al igual que Chiquinquirá Delgado, ella ha podido disfrutar más de su hijo.

“Los primeros días en la casa, un día Mati se levanta y me dice, “mamá, hoy te vas” y le digo “no mi amor me voy a quedar contigo mucho tiempo”, porque siempre se queda con la idea de que me voy de viaje”, contó Marjorie de Sousa.

Sobre su relación madre e hijo, Marjorie le contó a Chiquinquirá que Matias se la pasa cantándole canciones. “Va conmigo a todos lados”, expresó la actriz. “A veces estamos acostados y me cae a besos… me río demasiado con él y pregunta de todo”.

La actriz también contó que ya ha hablado con su hijo sobre la posibilidad de que ella tenga novio, pero éste siempre le dice: “Tú no vas a tener novio”.

Chiquinquirá quiso saber cómo hará ella -Marjorie- cuando esto de verdad llegue a suceder. “No sé, porque obviamente si no estoy trabajando, estoy con él. No sé cómo pasará, y si llegara a pasar espero que se lleven muy bien”, recalcó De Sousa.

La maternidad, según expuso, le cambió mucho la vida a la venezolana, parece que después del parto quedó más sensible y llora por todo, situación que no ha cambiado en los últimos años.

La conductora de Univision quiso saber, también, si Marjorie sabe cómo hará para que su hijo logré tener la mejor versión de todo lo que pasó en relación a su nacimiento y sobre todo lo que se ha dicho y hecho con el tema de Julián Gil, su padre. Sobre esto De Sousa fue contunde y aseveró:

“No sé qué va a pasar mañana, pero si yo me encargo de que mi hijo sea un hombre de verdad y recuerde todos los días de su infancia con amor, el día de mañana será algo que va a fluir”, explicó, sobre todo porque la actriz quiere en esta cuarentena fluir, vivir, cuidar y disfrutar de su hijo en el día a día, para aprovechar al máximo el verlo crecer.

Sobre las críticas está clara y se mantiene con la firme creencia de que: “Gracias a lo que viví soy lo que soy hoy en día”. Y por esta razón asegura que no cambiaría nada de lo que ha sido su historia hasta hoy.

“No es fácil pasar por una situación así cuando se está recién parida”, dijo sobre su pasado. Por eso la actriz venezolana asegura que de todo lo que ha vivido no cambiaría nada y recalca: “Saqué de mi vida a gente que no servía y que no merecía estar ahí. Es mejor estar solo que mal acompañado. No me arrepiento absolutamente de nada”.