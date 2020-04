Qué hacer cuando tu pareja te ignora

Si sientes que tu pareja no te pone atención como antes, sigue estos consejos que expertos refieren para tratar el tema

Cuando eliges amar a alguien, nunca piensas en que algún día esa persona vaya a cambiar. Que pase de darlo todo por ti a no buscarte de la misma manera. Esta situación podría estarle sucediendo a cualquiera y por ello es importante estudiar con calma la situación para poder decidir si se soluciona o se debe decir adiós.

Y es que con el tiempo las relaciones más encendidas pueden caer en pequeños baches que llevan a sentir soledad en alguno de los dos. Si sientes que tu pareja no te pone atención como antes, no tiene detalles como antes o simplemente ya no te ama como lo hacía, entonces sigue los siguientes consejos que expertos refieren para tratar el tema.

Llamar la atención

Se dice que cuando alguien ignora a una persona es una forma sutil de llamar la atención, por lo que muchas personas usan este recurso con el fin de que otra u otras personas les presten la atención que ellos creen que se merecen.

Observa su comportamiento

A veces podemos llegar al punto en el que nos hartamos del comportamiento de alguien tras varios avisos. Sé realista, y si en realidad has tenido algo que ver, mejor que seas autocrítico y reconoce tus errores.

Ponte en sus zapatos

Siguiendo con el punto anterior, es bueno intentar entender el comportamiento de tu pareja. Puede que el motivo de sus distanciamiento sea tu comportamiento, o quizás no le van bien las cosas en el trabajo y no esté pasando por el mejor momento.

La comunicación

Si te sientes confundida por todo lo que está pasando te sugerimos que seas bastante clara y hables las cosas de frente. Nada como enfrentar al toro por lo cuernos. Si el o ella te aprecia desde su corazón, sacará todo lo que ocurre.

Nada de celos

A veces de la desesperación de no saber porqué te está ignorando, tratamos de poner celosa a nuestra pareja. Aunque esto puede parecer una buena alternativa. a la larga puede perjudicar la confianza y la buena marcha de la relación. Sin duda, no es la mejor opción para acercar posturas. y volver a recuperar la confianza mutua.

Céntrate en ti y deja la obsesión a un lado

Es importante centrarse en uno mismo, porque cuando nos ignoran, nuestra autoestima puede resentirse. Si luchamos por nuestro propio desarrollo personal y encontramos la paz interior, es más fácil que nos afecte menos cómo nos tratan y lo que los demás digan de nosotros.

Pide respeto

Valórate, exigiendo respeto, la otra persona sabe cuál es el límite y lo que toleras. Si tras hablar con esa persona y no ver resultado, quizás debas comenzar a plantearte seriamente el camino que está tomando la relación.

Toma una decisión

Cuando veas que de plano las cosas ya no están funcionando y su relación pide a gritos un descanso, es porque seguramente tu pareja llego al fondo de la desilusión y el problema es de gravedad. También podría pasar que en realidad exista una tercera persona.