Trump renuncia a la rueda de prensa de COVID-19 por primera vez desde el fin de semana de Pascua

Por primera vez desde el fin de semana de Pascua, el presidente Trump no realizó una conferencia de prensa el sábado en la Casa Blanca con el grupo de trabajo sobre coronavirus, una medida que podría indicar un cambio en la frecuencia de las apariciones del presidente en las próximas semanas.

La hora de la llamada del grupo de prensa de la Casa Blanca el sábado se retrasó desde las 2 p.m. a las 5 p.m. y ya no ocurrió después.

Desde marzo, Trump y el vicepresidente Mike Pence han dado casi 50 sesiones de prensa diarias para actualizar al país sobre la respuesta actual de la administración a la pandemia de coronavirus que ha matado a más de 52,000 personas en Estados Unidos.

Trump y su fuerza de tarea realizaron una sesión informativa inusualmente corta el viernes, que duró unos 25 minutos. La sesión informativa de Trump del viernes anterior duró alrededor de una hora y 45 minutos.

Axios publicó el viernes que, según los informes, la Casa Blanca está planeando reducir las sesiones informativas relacionadas con el virus y es posible que Trump ya no aparezca diariamente.

Trump acudió a Twitter el sábado, abordando el tema de sus sesiones informativas.

“¿Cuál es el propósito de tener Conferencias de Noticias de la Casa Blanca cuando Lamestream Media no hace más que preguntas hostiles, y luego se niega a informar la verdad o los hechos con precisión?”, tuiteó Trump y añadió: “Obtienen calificaciones récord, y el pueblo estadounidense no recibe nada más que Fake News. No vale la pena el tiempo y el esfuerzo!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020