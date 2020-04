Desnuda, Daniella Chávez se graba en video y calienta Instagram

View this post on Instagram

Algunos hechos de mi vida para mis nuevos seguidores, adivina cual de ellos son Verdad :. 1- Nací en Chile. 2- soy de Concepción . 3- hice 3 Portadas de Playboy. 4- mi equipo es colo colo. 5- tengo una hija. 6- tengo una pareja de más de 14 años. 7- fui mis Chile. 8- fui elegida entre las 25 mujeres Latinas más sexy. 9- viví en Mexico. 10- Maluma quería hacer una canción conmigo. 11- fui conductora de Televisión en Televisa. 12- fui elegida novia de la copa America el 2015 y 2016.