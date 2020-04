Gobierno de Australia lanza controversial app para rastreo de coronavirus

Más de 1.13 millones de australianos han descargado la app “COVIDSafe” que tiene como objetivo ayudar a los funcionarios de salud a identificar a las personas que pueden haber estado en contacto con alguien con la enfermedad.

La app se tiene que descargar de manera voluntaria y ha sido respaldada por médicos, enfermería, empresas y grupos bancarios.

The #COVIDSafe app helps slow the spread of #COVID19. Having confidence we can find & contain outbreaks quickly means govts can ease restrictions while still keeping Australians safe. Downloading the app helps protect you, your family & friends. More info: https://t.co/ePN7dURoyH pic.twitter.com/3mjcUipthX

— Australian Government Department of Health (@healthgovau) April 26, 2020