La normalidad regresa poco a poco: el Calcio italiano ya tiene fecha oficial para regresar a los entrenamientos

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este domingo que a partir del 18 de mayo se permitirán los entrenamientos deportivos de equipo en este país.

OFFICIAL: Serie A to resume training from May 4

Players can train individually from May 4 and in groups from May 18 as Italy begins to ease its coronavirus lockdown pic.twitter.com/AaqMgYmC1j

— B/R Football (@brfootball) April 26, 2020