¡Brutal! En ropa interior blanca, Aura Cristina Geithner se graba antes de bañarse “cantando” un tema ochentero

La actriz lució su cuerpo y se esmeró en su interpretación

La cuarentena sin duda ha sacado el lado sexy de Aura Cristina Geithner, pues en las últimas semanas ha publicado en su cuenta de Instagram sus posts más picantes, sin perder el humor que la caracteriza.

En esta ocasión, la actriz de 53 años apareció en un largo video que la muestra en el baño, luciendo su cuerpo en ropa interior blanca y “cantando” el tema de Amanda Miguel “Así no te amará jamás”. Aura Cristina termina “limpiándose” las lágrimas con papel higiénico, al parecer disponiéndose a darse una ducha.

El largo texto con el que la actriz acompañó su publicación fue: “Asi no te amará jamás! Cuarentena con actitud!🥰Jugando a interpretar, quién en la intimidad no ha cantado estas canciones de dolor y despecho frente al espejo…yo mil veces! Una de mis cantantes favoritas durante mi adolescencia #amandamiguel Cómo no recordar las veces que me partieron el corazón…❤ pero aquí estoy más fortalecida que nunca, sin miedos, sin tapujos, sin prejuicios, aceptando que soy tan humana como cualquiera. Bendiciones a todos! Sonrían, que la vida es hermosa!😁🌹🌹

Recostada en el piso de su closet, Rosalía aparece en sexy pose y presume sus largas piernas

La hija de Ricardo Arjona sale del mar con un vestido mojado que resalta toda su anatomía

Danna Paola da a conocer su sorprendente y sexy nuevo look