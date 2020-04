Meryl Streep conmociona las redes cantando en bata de baño y con copa en mano

View this post on Instagram

. A quarentena decorrente da pandemia do novo Coronavírus, ganhou uma cena para ficar na memória no último Domingo. A famosa atriz Meryl Streep, parou a internet ao aparecer de roupão, preparando um drinque, enquanto cantava "The ladies who lunch" , do musical "Company". A cena foi registrada durante videoconferência realizada com as colegas e atrizes Christine Baranski e Audra McDonald. As três participaram de um tributo on-line ao consagrado compositor da Broadway, Stephen Sondheim, que completou 90 anos mês passado. . . 🎥 @merylstreep . . #merylstreep #brodway #celebrity #celebridades #letsgo #letsgobahia #issoéletsgo