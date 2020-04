¡Sólo fue un susto! Mark Henry, Salón de la Fama de WWE, contó que casi golpea a Michael Jordan

Durante los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Mark Henry, ex luchador de WWE, participó con el equipo de halterofilia con Estados Unidos, por lo que una noche decidió visitar a algunos de sus amigos basquetbolistas como Charles Barkley, Karl Malone y David Robinson.

No obstante, aquella anécdota no fue tan divertida porque casi sostiene una pelea a golpes con Michael Jordan, pues el Salón de la Fama de WWE asegura que el jugador de los Bulls de Chicago se unió a la charla con una actitud altanera.

A post shared by Mark Henry (@themarkhenry) on Sep 19, 2018 at 3:39pm PDT

“Lo conocí en los Juegos Olímpicos de 1996. Yo llevaba una buena amistad con Charles Barkley, Karl Malone y David Robinson, una noche fui al hotel para saludarlos, estaba en el lobby con Charles y llegó Michael Jordan”, explicó el “Hombre más fuerte del Mundo” a la estación de radio Sirius XM.

“En vez de saludar con un “buenas noches” o “mucho gusto”, se presentó de la forma más déspota diciéndome: “¿Tú quién carajos eres?” y mi instinto fue decirle: “¿Quién soy? La pregunta es quién carajos te crees tú” y Barkley solamente hizo un ruido como “¡Uy!””, agregó Henry.

Mark Henry wasn’t having it with Michael Jordan’s disrespectful ass. Ready to put the Jumpman on the Hall of Pain. 💪🏽 pic.twitter.com/nkl84y1lKx

— aceboydotto (@hdottydot) April 26, 2020