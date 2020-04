Con hilo dental rosado y sin nada arriba, Esperanza Gómez bronceó su cuerpo en la playa

View this post on Instagram

Hola! quiero compartirte estos 7 pasos para aumentar el amor propio que ayudarán a que te sientas mejor! 🤗 • ☑️𝙋𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙚𝙘𝙚 𝙖𝙩𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚. Las personas que tienen más amor propio tienden a saber lo que piensan, sienten y desean. ☑️𝘼𝙘𝙩𝙪́𝙖 𝙚𝙣 𝙛𝙪𝙣𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙩𝙪𝙨 𝙣𝙚𝙘𝙚𝙨𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚𝙨, 𝙣𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙪𝙨 𝙙𝙚𝙨𝙚𝙤𝙨. Si te centras en lo que necesitas te mantendrás apartado de los patrones de comportamiento automáticos que son poco saludables, esos que te dan problemas o que te mantienen anclado en el pasado. ☑️𝙋𝙧𝙖𝙘𝙩𝙞𝙘𝙖 𝙪𝙣 𝙗𝙪𝙚𝙣 𝙘𝙪𝙞𝙙𝙖𝙙𝙤 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖𝙡. Las personas que se aman a sí mismas se alimentan diariamente a través de actividades saludables, lo que incluye una buena alimentación, ejercicio, buen sueño, intimidad e interacciones sociales saludables. 𝐍𝐨 𝐝𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐜𝐞𝐬, 𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐠𝐚𝐬 𝐦𝐢𝐞𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐫𝐭𝐞. Porque el amor propio no es egoísmo, es un ejercicio de salud para el propio equilibrio físico, mental y emocional. ☑️𝙀𝙨𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚𝙘𝙚 𝙡𝙞́𝙢𝙞𝙩𝙚𝙨. Ten valor para establecer límites y para decir «no» a todo lo que te afecta física, emocional o espiritualmente. ☑️𝙋𝙧𝙤𝙩𝙚́𝙜𝙚𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖𝙨 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖𝙨 𝙩𝙤́𝙭𝙞𝙘𝙖𝙨. No pierdas el tiempo con aquellas personas que intentan envenenar tu espíritu. Lo creas o no, a tu alrededor puede hacer más de un perfil de estas características. Aprende por tanto a manejarlos con efectividad, puesto que no se trata solo de huir o poner distancia. ☑️𝙋𝙚𝙧𝙙𝙤́𝙣𝙖𝙩𝙚 𝙖 𝙩𝙞 𝙢𝙞𝙨𝙢𝙤. Los seres humanos podemos ser muy duros con nosotros mismos. Ahora bien, ser responsables de nuestras acciones no implica que tengamos que castigarnos por ellas eternamente. Aprende de tus errores, acepta tu humanidad y perdónate. ☑️𝙑𝙞𝙫𝙚 𝙘𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙤́𝙣. Para aceptarse y amarse más, siendo consciente de lo que sucede en tu vida, es bueno que tengas al menos un propósito y la tener éxito en él estarás bien contigo mismo. • #Esperanzagomeztips #esperanzatips #lifestyle