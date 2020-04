Con minitop amarillo, Natti Natasha muestra sus mejores pasos de twerking moviendo todo su cuerpo

La dominicana subió la temperatura con el video que publicó en Tik Tok

En plena cuarentena, Natti Natasha lo ha vuelto a hacer: subió la temperatura en las redes sociales con uno de sus bailes más candentes, por medio de un video que publicó en Tik Tok.

En el clip, la reguetonera ejecutó sus mejores pasos de twerking al bailar el tema “PalEspejo”, de RKM Y KEN-Y, vestida con pantalones negros y un minitop amarillo. Natti seduce a la cámara, luciendo al máximo su larga cabellera.

La cantante quiso demostrar que su gusto por esa canción era tal, que en el mensaje que escribió junto a su publicación expresó su deseo por colaborar en un remix: “No ha salido, pero yo me la sé 🤫…. #Palespejo @rkmykeny como no me inviten pal Remix ya verán 😂!! Love that song 😻”.

