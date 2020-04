Dedicarán Primero de Mayo a celebrar a trabajadores esenciales

Se planea honrar a quienes trabajan en los campos, supermercados, hospitales, y otras áreas

En Los Ángeles, este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo cuando se conmemora el movimiento obrero mundial, estará enfocado en celebrar de manera virtual a los trabajadores esenciales que no han parado de laborar durante la cuarentena por el coronavirus.

La Coalición del Día de los Trabajadores planea honrar a los inmigrantes y trabajadores dentro del respeto a las reglas de la distancia social impuestas por la pandemia.

El propósito es mostrar solidaridad con los trabajadores que permanecen en hospitales, supermercados, almacenes y campos de cultivo, pero que fueron dejados fuera de las leyes de rescate económico del Congreso, sin recibir un cheque de estímulo.

“Los inmigrantes y los trabajadores mantienen a Estados Unidos funcionando, en época de crisis así como en tiempos prósperos”, dijo Apolonio Morales, director de asuntos externos de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

“Para realmente avanzar, esta nación debe reconocernos a todos como esenciales, sin importar el estatus legal, y responder a nuestras necesidades”, agregó.

La conmemoración del Día del Trabajo contempla dar un aplauso coordinado virtual a las 6 p.m. en reconocimiento a todos los trabajadores, tributado por toda la gente que permanece en su casa en cuarentena.

Se exhorta a todos a salir a sus ventanas, balcones y a la puerta principal de sus casas, para lanzar una porra y aplaudir a los trabajadores por dos minutos y 20 segundos.

“En medio de esta crisis de salud, tenemos la responsabilidad de unirnos como una comunidad global para asegurar protección y sustento a todos, sin importar el estatus social y legal”, dijo Martha Arévalo, directora de Carecen Los Ángeles.

“Todos debemos animar el trabajo y existencia de los trabajadores inmigrantes, con frecuencia tratados como invisibles y excluidos de los esfuerzos críticos de alivio”, añadió la líder.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti y varios otros dirigentes se unirán a los aplausos a través de sus cuentas en las redes sociales.

“Esta pandemia expone los fracasos de este sistema económico para proveer garantías a la seguridad y bienestar de los trabajadores, y tiene que cambiar a medida que salimos de esta crisis de salud”, dijo Cliff Smith, gerente de negocios del local 36 del Sindicato de Colocadores de Techo e Impermeabilización.

Y demandó que todos los estímulos se den de manera equitativa a los trabajadores indocumentados, que arriesgan sus vidas haciendo trabajo esencial para mantener este país avanzando.

La Coalición del Día de los Trabajadores animó a la gente a tomarse vídeos aplaudiendo, y a publicarlos en sus redes sociales con los hashtags #MayDay2020 y #ClapForWorkers.

Asimismo, piden llamar por teléfono, enviar textos o tuits al gobernador Gavin Newsom, urgiéndolo a proteger a los trabajadores inmigrantes al proveerles equipo de protección personal, seguro de desempleo, salario de riesgo y medidas para evitar que los desalojen.

En la Coalición del Día de los Trabajadores, participan: CHIRLA: el partido Comunista de EEUU: la Coalition of Labor Union Women Los Angeles; Mi Familia Vota; InsightLA; Promesa Boyle Heights; CARECEN de California (Central American Resource Center); ANSWER Coalition (Act Now to Stop War and End Racism); Party for Socialism and Liberation; ACT-LA; UCLA Labor Center; Women’s March Foundation; CAIR-LA; National Lawyers Guild Los Angeles; Equality California; Social and Public Art Resource Center; United Union of Roofers, Waterproofers and Allied Workers Local 36; MORENA Los Ángeles; SEIU 121RN; LCLAA Los Angeles; 50th Anniversary of Chicano Moratorium Commemorative Organizing Committee; California Partnership; Strategy Center; InnerCity Struggle; LAANE; SCOPE; WeCare; National Day Laborer Organizing Network; DSA-LA; Korean Resource Center; The Los Angeles County Federation of Labor, AFL-CIO; Food Chain Workers Alliance; Clergy and Laity United for Economic Justice.