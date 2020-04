Equipo táctico de guerra y miles de balas llegan a los narcos mexicanos en contrabando hormiga

Cascos de soldado, chalecos antibalas, fornituras, ropa de camuflaje tipo militar, cargadores para fusiles de alto poder y miles de balas de grueso calibre son parte del equipo táctico de guerra que recientemente ha sido descubierto en vehículos que intentaban cruzar la frontera hacia México.

Este tipo de armamento y equipo bélico, que se adquiere legalmente en armerías de Estados Unidos, está llegando a los cárteles mexicanos de la droga a través del contrabando hormiga en la frontera, como lo demuestran los recientes decomisos hechos por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Uno de los más recientes ocurrió el 21 de abril en la frontera de Nogales, Arizona, donde los agentes detuvieron al conductor de una camioneta SUV en la que transportaba varias cajas de munición.

Eran 28,950 balas de diversos calibres, desde cartuchos 1.4S para arma pequeña hasta el potente proyectil 7.62 x 39 mm usado en el fusil AK-47 o “cuerno de chivo”, una de las armas más usadas por los narcotraficantes en México.

CBP officers in Nogales intercepted 28,950 rounds of ammunition destined to Mexico. During this pandemic, @CBP officers remain vigilant & focused on outbound enforcement operations that disrupt transnational criminal organizations who attempt to operate through US ports. pic.twitter.com/fn4rgCe6Sh

— OFO Executive Assistant Commissioner Todd Owen (@OFOEAC) April 22, 2020